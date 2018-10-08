Тукаевский район, Татарстан, 8 октября, 2018, 04:09 — ИА Регнум. Жители Тукаевского района Татарии, как минимум в четырёх сельских поселениях которого 18 ноября 2018 года предстоит провести референдумы о самообложении, разочарованы в этой форме участия граждан в софинансировании насущных расходов. Референдумы еще не прошли, а в соцсетях уже идёт активная дискуссия о том, что «каждый год сдаём, а толку нет» и где взять эти 200−500 рублей самообложения «в деревнях и поселках с зарплатой в 10−12 тысяч», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Долги

В Тукаевском районе к сбору по самообложению в зависимости от поселения заявлены разные суммы — пока это от 200 до 500 рублей.

В Биклянском сельском поселении собирать предлагается по 500 рублей на ремонт дороги в селе Биклянь, видеонаблюдение в том же селе и благоустройство спортплощадки. Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй группы, одинокие престарелые граждане, студенты-очники, а также многодетные семьи на эти цели, если решение будет принято, должны будут внести по 300 рублей. Даже если они проголосуют против, а большинство выскажется за, платить им придётся.

В Иштеряковском сельском поселении этого же района к сбору запланировали ту же сумму, а для льготников определили 50% от нее. То есть в том числе пожилые одинокие граждане должны будут скинуться на проектирование, строительство пожарного депо в Иштеряково, ремонт улицы Центральной там же и ремонт уличного освещения в деревне Авлаш по 250 рублей.

В Калмашском сельском поселении аналогичная ситуация и цели схожие — ремонт дорог, покупка стройматериалов для ремонта пожарного депо, покупка пожарного гидранта для деревни Игенче, ремонт систем водоснабжения.

В Круглопольском сельском поселении собирать на восемь целевых задач будут по 400 рублей со всех и по 200 рублей со льготников.

Остальные поселения пока не обнародовали решения своих советов, но жители уже активно обсуждают предстоящие расходы. Бурю возмущения вызвало заявление председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, который на сессии районного совета раскритиковал низкие сборы и заявил местным властям, что «плохо вы со своим народом работаете».

"По 200 рублей на самообложение с человека собрали. Вы не понимаете, что республика путем самообложения включает в процесс решения местных территориальных вопросов каждого поселения очень многие задачи, притом что на собранный рубль президент дает еще четыре. Есть районы, которые зацепились за это. Что такое 200 рублей в год? По 500, по 1000 собирают люди. И многие задачи решают. 500 рублей — это минимум для вас. Вы бы многие задачи решили и сплотили бы людей», — цитирует спикера набережночелнинское издание chelny-biz.ru.

Реакция жителей сельских поселений не заставила себя ждать.

«А где их взять-то в деревнях и поселках с з/п в 10−12 тысяч?», «Средняя пенсия в Татарстане 13,5 тыс. рублей. Средняя! В деревнях живут одни старики-пенсионеры», «Депутаты должны жить по тем законам, которые они принимают! А у вас для простого народа одни законы, для себя любимых — другие», «Люди и так платят положенные налоги, подняли пенсионный возраст, НДС, цены на бензин! Куда вы эти поступления деваете? Умерьте свои аппетиты, снижайте зарплаты, пенсионные преференции, всякие льготы депутатам, чиновникам!», «Мы каждый год сдаём, а толку нет. У нас в Сосновом Бору самые ужасные дороги, а возле подъездов вообще огромные лужи стоят, вода по щиколотку — это разве нормально? Больше сдавать не будем, так как ничего не меняется», «Почему я плачу налоги и должна ещё платить дополнительно? Неправильно это», — высказывают своё мнение жители района.

Бывший депутат малошильнинского сельского поселения Роман Ваганов отметил на своей странице в соцсетях, что «власть не может не знать, что уровень жизни и комфорта среды сельской местности на несколько порядков ниже городской инфраструктуры», как и доходы селян.

«Эти различия являются основой и причиной массового оттока молодёжи и работоспособного населения с села. Вопрос «смычки города и деревни» в смысле выравнивания уровня экономического, политического и культурного заботил еще коммунистов в 30-е годы прошлого века. Увы, что давно решено в Европе, у нас буксует. Понимаю, что в условиях дефицита бюджетных средств для правительства заманчиво использовать средства населения для выполнения своих обязательств перед народом. Но в отношении обделенных сельских жителей считаю это вдвойне несправедливым. «Фиговый листок» добровольности совершенно не скрывает откровенно дискриминационного характера поборов с селян за то, что горожане получают даром (без самообложения). Цели, на которые собираются средства самообложения (ремонт дорог, уличное освещение, водоснабжение, канализация), по закону являются основными обязательствами муниципальной власти», — заявил он, добавив, что, по его мнению, такие референдумы должны проводиться исключительно по инициативе самих граждан.

Напомним, самообложение — это разовый, добровольный взнос с жителей территории, который в Татарии применяется уже четыре года. Чтобы сбор состоялся, нужны голоса 50% совершеннолетних жителей территории. Посетить референдум также должны не менее половины жителей, имеющих право голоса. В противном случае он будет признан не состоявшимся, как было с десятью поселениями в 2018 году. В рамках референдума голосование проходит не только за то, быть или не быть самообложению, но и устанавливается сумма и цели финансирования. На Татарию приходится свыше 80% сборов по самообложению в целом по России. Эта форма участия граждан, которая не является налогом, у местных властей популярна еще и тем, что на каждый собранный с жителей один рубль казна Татарии добавляет четыре рубля.

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Между тем большой процент определенных к сбору средств так и не поступает в казну — жители неактивно вносят эти суммы. Пару лет назад, чтобы «воздействовать» на сельчан, кабинет министров Татарии даже предложил установить штраф, который в десять раз выше самого сбора. Инициатива получила массу негативных откликов и не прошла.

Почти после каждого единого дня референдумов в Татарии вспыхивает скандал — пожилым жителям, а иногда даже и ветеранам Великой Отечественной войны никто не предоставляет льготу и в итоге они попадают в список самооблагаемых. При этом на сегодня средняя пенсия в регионе недотягивает до минимального потребительского бюджета — 12,9 тыс. рублей против 13,4 тыс. рублей. В этом году также далеко не все сельские поселения установили освобождение от взноса для самых социально незащищённых жителей.

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