Махачкала, 8 октября, 2018, 01:27 — ИА Регнум. Поведение российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова после поединка с ирландцем Конором Макгрегором повлечет за собой «жёсткие санкции» со стороны его отца и наставника Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом тренер заявил в интервью «Известиям».

BattleBeetle Хабиб Нурмагомедов

"Я вынужден буду выносить свои санкции, более жёсткие, жёстче, чем UFC. Должна быть дисциплина и порядок», — подчеркнул Абдулманап Нурмагомедов.

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Инцидент в Лас-Вегасе отец бойца назвал «пределом» своих «нервных потрясений». Он также назвал неприемлемым поведение сына вне октагона и заявил, что несет ответственность за произошедшее как глава команды.

Как сообщало ИА REGNUM, поединок в Лас-Вегасе за звание чемпиона UFC в легком весе завершился победой Нурмагомедова. После боя представители команды Макгрегора принялись оскорблять российского спортсмена, что привело к потасовке.

Гонорар Нурмагомедова заморожен до окончания расследования инцидента. Глава UFC Дана Уайт не исключил, что боец может лишиться чемпионского пояса.