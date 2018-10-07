Вена, 8 октября, 2018, 00:22 — ИА Регнум. Жестокое убийство болгарской журналистки Виктории Мариновой повергает в шок. Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Убийство

«Я шокирован ужасным убийством в Болгарии журналистки Виктории Мариновой, занимавшейся расследованиями», — цитирует Дезира пресс-служба организации.

Представитель ОБСЕ призвал к скорейшему расследованию преступления и заверил, что будет внимательно следить за ходом дела. Необходимо выяснить, связано ли убийство с профессиональной деятельностью Мариновой, добавил Дезир.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября журналистку Викторию Маринову нашли мертвой в парке города Русы. Её ударили по голове и задушили. В МВД Болгарии также подтвердили, что женщина подверглась сексуальному насилию. Маринова занималась расследованием возможного хищения финансовых средств из фондов ЕС.