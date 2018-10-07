Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП в Москве
Москва, 7 октября, 2018, 23:13 — ИА Регнум. Микроавтобус Volkswagen Multivan с пассажирами наехал на парапет подземного перехода на юге Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе управления ГИБДД РФ по городу.
Иван Шилов ИА REGNUM
Скорая помощь
ДТП произошло в воскресенье, 7 октября, в районе д. 87 по Варшавскому шоссе. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека.
«Автомобиль Volkswagen Multivan … совершил наезд на парапет подземного перехода», — сказал источник.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Отметим, что всего в салоне микроавтобуса находились семь человек.
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