Лион, Франция, 7 октября, 2018, 22:14 — ИА Регнум. Глава Интерпола Мэн Хунвэй, которого власти Китая подозревают в нарушении закона, ушел в отставку. Об этом сообщается в воскресенье, 7 октября, на официальном сайте ведомства.

Massimiliano Mariani Штаб-квартира Интерпола. Лион

В сообщении говорится, что прошение об отставке Мэн Хунвэя с поста главы ведомства получил генеральный секретериат Интерпола в Лионе (Франция).

Ранее в центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины сообщили, что власти Китая подозревают главу Интерпола Мэн Хунвэя в нарушении закона страны.

О каком именно законе идет речь не уточнялось.

Читайте также: Главу Интерпола подозревают в нарушении закона

А также: Власти Китая инкриминируют коррупцию президенту Интерпола