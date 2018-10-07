Москва, 7 октября, 2018, 22:19 — ИА Регнум. Лидерство РФ по инвестициям в экономику Украины недопустимо, заявил 7 октября кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев. Украина

Он предложил свой вариант ответа на законопроект о статусе языка, который в первом чтении был принят Верховной радой Украины.

«Выясняется, что самые крупные инвестиции на Украине идут из России. Я думаю, вот это совершенно недопустимо», — сказал он.

Шахназаров обратился к истории и напомнил, что русские оказались в нынешней ситуации не за один день:

«Русских людей на Украине подвела сама Россия, потому что это Россия в лице Бориса Ельцина инициировала Беловежское соглашение, подписала его, фактически отторгнув Украину от России. И, между прочим, после этого все 90-е годы та элита, которая была у власти в России, фактически субсидировала украинскую самостийность».

Напомним, проект закона о языке, принятый Верховной радой в первом чтении, делает украинский язык обязательным в органах государственной и муниципальной власти, образовательных и медицинских учреждениях.