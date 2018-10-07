Пекин, 7 октября, 2018, 22:08 — ИА Регнум. В Китае подведены итоги кредитования малых и микропредприятий. Отмечено, что выданные им кредиты показывают значительный и стабильный рост, что происходит на фоне обещаний финансовых учреждений оказывать больше поддержки реальному сектору экономики, сообщает 7 октября Синьхуа со ссылкой на заявление представителя Комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью Сяо Юаньци.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По состоянию на конец августа, объем непогашенных кредитов указанным категориям бизнеса вырос в годовом исчислении более, чем на 12,5% и достиг 32,7 трлн юаней (около 4,7 трлн долларов).

Приоритетом кредитной деятельности банковский сектор КНР избрал ключевые и формирующиеся отрасли экономики, а также ее слабые звенья, нуждающиеся в укреплении.