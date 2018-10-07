Москва, 7 октября, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Дело Скрипалей — фантасмагория, созданная, чтобы демонизировать Россию. Об этом заявил 7 октября в эфире Первого канала политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новичок

«Дело Скрипалей чудовищное. Именно тем, что это какая-то фантасмагория, которая может быть создана только для того, чтобы демонизировать противника», — сказал Кургинян.

Он считает, данное «преступление» появилось, потому что британской власти «так нужно демонизировать» Россию:

«Вот эта дама (премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сюжет с выступлением которой показали в эфире программы, — прим. ИА REGNUM ), все ее подопечные выдумывают дело, в котором фигурирует странное вещество, никто не знает что это такое. Если хотели убить, почему нельзя было взять вещество BZ (Хинуклидил-3-бензилат, боевое отравляющее вещество, — прим. ИА REGNUM ) и сказать, что оно есть во всем мире?»

Он напомнил о другой истории, свежей, когда группу россиян обвинили в попытке кибератаки на ОЗХО и выслали из Нидерландов:

«Странное поведение наших кибершпионов, которые получают квитанции по 852 рубля от таксиста, а потом их держат в кармане. То есть полный бред!»

Политолог пояснил, что внутри спецслужб между сотрудниками и руководством «глубочайшие отношения».

«Значит, они выдумали это дело на высшем уровне грубейшим образом, высосав из пальца, и придают ему высший рейтинг. Как нужно демонизировать, как нужно представить страну как террориста, урода. Такие информационные высказывания не бросаются впустую», — отметил Кургинян.

Лидер движения «Суть времени» считает, что данные события объединены в цепь и говорят лишь об одном — санкционные нагрузки усилятся.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Кургинян на примере танка Т-34 рассказал, как противостоять растущему весу политического давления — построить под него бетонный постамент.