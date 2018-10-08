Москва, 8 октября, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Любопытная мысль прозвучала в авторитетном американском журнале The National Interest. Имеет ли право на жизнь предположение о российско-китайско-японско-корейском союзе, изгоняющем США с западного побережья Тихого океана, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Kremlin.ru Российско-Японские переговоры. 10 сентября 2018

Джошуа Уокер, руководитель отдела стратегических инициатив компании Eurasia Group, и Хидэтоси Адзума, помощник руководителя токийского отделения этой компании, рассматривают как возможность японское «бегство» из дружеских объятий США с целью прибиться к новым гегемонам постамериканского мира. Такие глубокие выводы они делают из молчания Синдзо Абэ, сопровождавшегося блуждающей улыбкой, в ответ на предложение Владимира Путина о подписании мирного договора без предварительных условий.

Земляки Абэ, представляющие накаленно правое крыло японской политики, разразились упреками в его адрес, считая, что японский премьер был обязан немедленно и гневно отреагировать на эту «провокацию». А вот специалисты Eurasia Group, Уокер и Адзума, использовали в своей статье предложение Путина как повод порассуждать — а что, если политика президента Трампа пришла в США всерьез и надолго, ведь сокращая, как им кажется, международное влияние США, Трамп не бережет идею американского лидерства и может доиграться до того, что инициатива будет упущена. Куда же в таком случае податься Японии, кроме как не в сочувственный лагерь Китая и России?

Теория хороша, только с реальностью не состыковывается. Так как американское военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе все еще сильно и даже на фоне потепления отношений между двумя Кореями не ослабевает. Так стоит ли гадать о том, чего не может произойти?

Читайте статью Японо-российский альянс — «игра ума» или провокация? и другие публикации Анатолия Кошкина о российско-японских отношениях.