Москва, 8 октября, 2018, 06:01 — ИА Регнум. Нынешний Запад, который цепляется за ускользающее мировое господство, пытается навязать всему миру выморочные «ценности», предполагающие потерю самостоятельными народами собственного исторического опыта и, следовательно, самой самостоятельности. Как в западной логике произошла подмена здравых оснований суждения сомнительными максимами, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

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Когда говорят о западном, преимущественно американском давлении на весь остальной мир, то имеют в виду в основном глобальное экономическое управление, хотя и в экономике многое остается скрытым. Но то, что Запад навязывает как панацею для всех экономик, на поверку всё более оказывается неким вариантом поклонения идолам «демократии» и рынка. Сами по себе ни демократия, ни рынок не являются вредными, как не вреден любой инструмент, примененный к месту и с толком. Но нежелание западных миссионеров воспринимать предлагаемое ими как инструмент, превращает эти инструменты в кумиров, требующих поклонения и жертв.

Интересно, что путь от здравой логики, выработанной в общееропейской истории, постепенно сворачивает в западном исполнении в болота антихристианства и «общечеловеческих ценностей», на поверку оказывающихся вполне людоедскими. Как же был пройден этот путь?

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