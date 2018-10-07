Москва, 7 октября, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Вес танка можно выдержать, сделав под него бетонный постамент. На этом примере политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 7 октября в эфире Первого канала объяснил, как России выдержать растущий вес санкций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресс

«Что человек делает, когда он понимает, что на него навалится сначала такой груз, потом другой? Он с одной стороны укрепляет мышцы, с другой становится под какое-нибудь сооружение, чтобы выдержать это давление», — рассказал Кургинян.

Мы должны понять, считает он, что наша система должна выдержать давление.

«Если сюда (показал рукой место в студии, — прим. ИА REGNUM ) встать ногами, то можно танцевать, но поставить сюда танк Т-34 нельзя. Для Т-34 нужно сделать бетонный постамент. Та система, которая существует и действует, она каким-то способом приготовлена к малым нагрузкам или средним. Сейчас вопрос в том, что нам предстоят реально большие нагрузки», — уверен политолог.

Для подтверждения Кургинян перечислил меры, которые уже обсуждаются различными западными политиками — морская блокада РФ, уничтожение российских ракет до того, как они полетят.

«Конечно, это слова. Как относиться к словам? Слишком нервничать нельзя, но не понимать, что за ними стоит, тоже», — заявил лидер движения.

Напомним, западные политики в последние дни сделали ряд антироссийских заявлений. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не считает обязательным получение для военных действий одобрения Совбеза ООН, чтобы не быть в зависимости от голоса России. Кондолиза Райс предложила западным странам способ сдерживания РФ, который заключается в поддержке украинской армии. Также говорилось о морской блокаде поставок российских энергоресурсов.