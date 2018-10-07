Челябинск, 7 октября, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Для Челябинска прошедшая неделя (1−7 октября) стала очередной в борьбе с преодолением мусорного коллапса. Прозвучавшие в начале недели чиновничьи заявления о решении проблемы оказались преждевременными, отмечают местные жители.

Мария Выбойщик ИА REGNUM В одном из дворов Челябинска вечером 5 октября

Об успехе в борьбе с коллапсом 1 октября заявил мэр Евгений Тефтелев. На аппаратном совещании в мэрии он отметил, что накопившийся за две недели мусор удалось вывезти. Таким образом, поручения губернатора Бориса Дубровского и уральского полпреда Николая Цуканова выполнены, заверил глава Челябинска.

Он добавил, что теперь предстоит наладить своевременный вывоз мусора. По его словам, это уже новый, очередной этап работы.

2 октября по заваленному мусором Челябинску проехал Борис Дубровский. В словах губернатора уже звучали тревожные нотки. Он заявил о том, что ситуация переломлена, но остается сложной. Челябинску область дополнительно выделила 20 млн рублей и 20 мусоровозов.

Затем со своим отчётом выступили представители ОНФ, и в их глазах картина оказалась очень далека от радостной. Если в двадцатых числах сентября несанкционированных свалок на территории Челябинска насчитывалось 773, то через неделю, к 2 октября, уже 877.

«Твёрдые коммунальные отходы вывезли после недели завалов, но на том и закончили, а стихийные свалки продолжают расти во дворах», — отмечают общественники.

Обычные жители Челябинска тоже констатируют: победные заявления чиновников преждевременны. И сообщают о свалках во дворах. Кучи мусора, говорят, вроде пытаются убирать. Но сделанные вечером 5 октября в одном из дворов фотографии и видеозапись вряд ли создают такое впечатление.

Режим ЧС в Челябинске сохранялся на протяжении недели. Граждане активно жалуются на свалки. Один из общественников, Виталий Безруков, предлагает населению сообщать о проблеме в соцсетях с хэштегами #уберитемусор или #уберитемусор74. По ним в соцсетях идёт мониторинг ситуации. Данные передают перевозчикам.

По официальным данным, Челябинск очищают от мусора порядка 80 единиц техники, сил, видимо, не хватает. В начале недели новый оператор — «Центр коммунального сервиса» — объявил о срочном наборе водителей мусоровозов. Зарплату им обещают не очень большую — около 30 тыс. рублей. Плюс к этому чиновники заявили о замене мусорных контейнеров на более вместительные. Возможно, хотя бы к середине октября мусорный коллапс в Челябинске и его последствия удастся полностью ликвидировать. Местные жители этого очень ждут.

Напомним, мусорный коллапс возник после состоявшегося 11 сентября закрытия городской свалки. Часть перевозчиков отказались возить отходы на три альтернативных полигона и стали либо вываливать их, где придётся, либо вовсе бросили работу по их вывозу.

В итоге Челябинск превратился в большую свалку. На преодоление мусорного коллапса были брошены мусоровозы из муниципалитетов области, а также из Екатеринбурга и Кургана.

В конце прошедшей недели губернатор Борис Дубровский выступил с видеообращением. Он назвал отказ перевозчиков от работы шантажом и заявил, что открывать свалку снова не планируется.

К тому времени на мусорный рынок Челябинска зашёл новый оператор по вывозу твёрдых бытовых отходов из Магнитогорска. Также власти отчитались о том, что перевозчиков, бросивших работу, удалось полностью заменить другими.