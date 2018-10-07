Вашингтон, 7 октября, 2018, 20:08 — ИА Регнум. О судьбе саудовского журналиста Джамаля Хашогги беспокоится конгрессмен Адам Шифф. В своем твиттере политик пишет:

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Джамаль Хашогги, саудовский журналист и диссидент, был вызван в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле во вторник, и с тех пор никто его не видел и не слышал. К сожалению, теперь есть страх, что он мертв. Мы должны потребовать немедленных ответов от правительства Саудовской Аравии».

Напомним, исчезнувшего журналиста, по версии турецкой полиции, озвученной агентством Reuters, могли предумышленно убить в помещении дипмиссии. Прокуратурой Стамбула начало расследование по делу об исчезновении Хашогги.