Пекин, 8 октября, 2018, 04:27 — ИА Регнум. 69-я годовщина образования КНР, отмечавшаяся 1 октября 2018 года, важна не только для самого Китая, но и для всей планеты. О том, почему защита коммунистических идей в современном Китае становится таким важным фактором для всех стран мира и для России в первую очередь, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Как и в преддверии Первой мировой войны, в наше время всё резче проступает раскол между классическим конкурентным капитализмом и монополистическим империализмом, вежливо называемым глобализацией. Как первая треть ХХ века ознаменовалась подъемом фашистских сил, так и нынешняя глобальная конструкция чревата превращением в неофашистское сверхгосударство, желающее «конца истории» и прекращения творческого пути человечества.

Китайская стратегия учитывала местную специфику, которая позволила совместить здоровые буржуазные силы и социалистические принципы, и существенным образом служит надеждой на то, что человечество найдет для себя альтернативный путь, не впадая в ничтожество неофашизма. Для России же, как страны, имеющей опыт социалистического мышления и до сих пор не забывшей его, а кроме того, веками сотрудничавшей с Китаем, будет проще, чем многим другим, применить к своей реальности новые перспективы исторического развития. Однако теперь от нашей страны требуется решительный ответ на исторический вызов. Мяч на нашей стороне поля.

Читайте статью Россия — Китай: Общность исторических судеб на фронтах современности и другие статьи Владимира Павленко по международной политике.