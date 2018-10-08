Киев, 8 октября, 2018, 03:05 — ИА Регнум. Сколько придется украинцам платить за отопление в этом сезоне, все еще остается непонятным: кабинет министров вновь взял паузу, на этот раз до 18 октября, а с учетом того, что отопительный сезон стартует с 5−10 октября для больниц и детсадов и с 15 октября по конец месяца для прочих потребителей, это означает, что новая цена станет известна уже после того, как затопят. Что еще происходит в украинской энергетике, рассказывает в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

Цены на газ, говорит соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук, за прошедшие четыре года росли даже быстрее цен на электроэнергию. Примечательно, что за 2017 год из 71 млрд грн субсидий более 90% этих средств, а именно 64 млрд, ушли на компенсацию стоимости газозависимых тарифов — самого газа, отопления и горячей воды, в то время как на компенсацию электроэнергии ушло 3 млрд грн. По мнению Корольчука, это говорит о том, что «именно цена на газ, а не электроэнергию, сегодня негативно влияет на социально-экономическую жизнь страны. Ведь проблематичным вопросом являются не только цены газа для населения, но и цены на газ для промышленных потребителей. Именно их рост «тянет» за собой цены на продукцию и товары».

По прогнозному балансу, который утвердил министр энергетики Игорь Насалик, в следующем году энергопотребление на Украине вырастет до 152,5 млрд кВт/ч, что на 1,7% превышает баланс года текущего.

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