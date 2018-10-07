Киев, 8 октября, 2018, 00:51 — ИА Регнум. За январь-август 2018 года продажи сельскохозяйственной продукции в страны ЕС принесли Украине $3,6 млрд (по данным министерства аграрной политики), а за первые семь месяцев года различных товаров европейским потребителям было продано Украиной на $11,3 млрд. Казалось бы, много, однако Украина до сих пор не может превысить достигнутый в прошлом году результат — 42% доли ЕС в географической структуре экспорта, более того, ни одна европейская страна все еще не может стать наибольшим торговым партнером Украины: это место остается за Россией. Каковы другие особенности украино-европейских отношений, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Жан-Франсуа Милле. Уборка картофеля

Квоты на беспошлинные поставки в ЕС сливочного масла украинские производители исчерпали, как и квоты на многие другие товары (солод, клейковину, обработанные томаты, мед, пшеницу, кукурузу, яблочный и виноградный соки). До конца текущего года будут выбраны квоты на обычный и обработанный крахмал, а квота на курятину с большой вероятностью полностью покрыта не будет.

Если ранее Украина смогла наладить продажу в ЕС зерновых, подсолнечника, сои и рапса, а с некоторых пор — орехов, яблок и ягод, то с продажей картофеля успеха нет. При этом Украина производит картофеля так много, что часть урожая так и остается несобранной — по информации директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, пропадает порядка 20% урожая. Он же говорит о том, что причина, по которой не удается наладить поставки картофеля в ЕС, коренится в том, что украинский рынок картофеля принадлежит частным производителям, а частные домохозяйства не могут выполнить всех необходимых требований:

«Пока у нас не начнется производство картофеля крупным фермерством, которое сможет сформировать большие партии, никакого полноценного экспорта и влияния на внутренние цены не будет».

В целом же евроинтеграция определенным образом сказывается на украинском бизнесе, а именно в части финансовых операций, которые вызывают внимание также и европейских налоговиков. К примеру, специальная комиссия Европарламента провела расследование, которое показало, что порядка 750 млн евро ежегодно недоплачивает в украинский бюджет украинский же бизнес на одном только экспорте железной руды. А ведь вслед за этим может последовать требование ограничить квоты на экспорт продукции в ЕС бизнесу, который массово и системно уходит от налогообложения.

О других новостях читайте в статье: Новинка на рынке — поляки «продают» украинцев в ФРГ: обзор «евроинтеграции»

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