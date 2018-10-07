Грузия, 6 октября, 2009, 13:00 — ИА Регнум. На внеочередном съезде Федерации футбола Грузии (ФФГ) новым президентом был избран Звиад Сичинава, бывший глава клуба высшей лиги "Баиа" из Зугдиди. Новоиспеченный глава ФФГ был единственным кандидатом на пост и набрал 29 голосов из 31.

43-летний Сичинава родился в селе Спарта Карачаево-Черкесии и по сей день является гражданином России. В течение 10 лет он был директором московского театра Терезы Дуровой , а последние годы работает финансовым директором строительной организации министерства культуры России, сообщают грузинские СМИ.