Грузия, 6 октября, 2009, 13:00 — ИА Регнум. На внеочередном съезде Федерации футбола Грузии (ФФГ) новым президентом был избран Звиад Сичинава, бывший глава клуба высшей лиги "Баиа" из Зугдиди. Новоиспеченный глава ФФГ был единственным кандидатом на пост и набрал 29 голосов из 31.

43-летний Сичинава родился в селе Спарта Карачаево-Черкесии и по сей день является гражданином России. В течение 10 лет он был директором московского театра Терезы Дуровой, а последние годы работает финансовым директором строительной организации министерства культуры России, сообщают грузинские СМИ.

Напомним, что пост президента ФФГ остался вакантным после того, как 16 сентября подал в отставку Нодар Ахалкаци. Он был избран на этот пост в мае 2005 году в возрасте 29 лет. Тогда за Ахалкаци-младшего проголосовало 25 делегатов из 26.