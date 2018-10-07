Калуга, 7 октября, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Калужские аграрии в 2018 году произвели 190 тысяч тонн зерна, а урожайность составила почти 26 центнеров с гектара, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информациям министерства сельского хозяйства Калужской области.

Apkko.ru На животноводческой ферме

В регионе активно продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, роботизация животноводства, техническое переоснащение сельхозпредприятий, строительство и реконструкция объектов инфраструктуры в сельской местности. Это стало возможным благодаря формированию в регионе благоприятного инвестиционного климата. Так, инвестиционный портфель калужского агропрома в 2018 году достиг 73 млрд рублей.

Между тем, губернатор области Анатолий Артамонов акцентирует внимание аграриев на производство 1 млн тонн молока. В 2018 году калужские животноводы надоили 330 тысяч тонн молока.

Глава калужского региона также предложил селянам подумать о возрождении производства картофеля. В этой связи, он обратился к опыту Брянской области, в которой «второй хлеб» занимает лидирующее положение по валовым сборам.

«Надо подумать, какую государственную поддержку мы можем здесь оказать. Конечно, затрат много, но когда есть объемы, это экономически выгодно. Мы обязаны возродить картофелеводство, тем более, что это будет способствовать и повышению плодородия почвы», — сказал Анатолий Артамонов.

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