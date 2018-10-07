Калуга, 7 октября, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Кинокомплекс студии «Военфильм» в Малоярославецком районе Калужской области, где реализуется народный кинопроект «Ильинский рубеж», посетил губернатор региона Анатолий Артамонов.

Admoblkaluga.ru На съемках будущего фильма о подольских курсантах

Как сообщили 7 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, продюсер будущего фильма Игорь Угольников рассказал главе региона о съемочной площадке, где с документальной точностью выстроены декорации Ильинского оборонительного рубежа.

В основу фильма положены события октября 1941 года, когда в пятнадцати километрах западнее Малоярославца на Варшавском шоссе три с половиной тысячи курсантов и преподавателей Подольских пехотного и артиллерийского училищ преградили гитлеровским танковым колоннам путь к Москве. Ни один из них в течение двенадцати дней не покинул рубежа. Советское командование получило возможность подтянуть резервы и провалить гитлеровский план блицкрига. Более двух тысяч бойцов полегли на этой земле. Судьба многих пропавших без вести неизвестна.

Новая лента призвана восстановить историческую справедливость. Создатели фильма придают большое значение достоверности сценария, который во многом основан на воспоминаниях очевидцев событий. Вторая важнейшая составляющая — эмоциональность, благодаря которой фильм должен вызвать интерес разных поколений зрителей.

Киногруппой уже отснято более половины материала. В настоящее время группа приступила к наиболее драматичным и масштабным батальным сценам. Съемочный процесс одного из эпизодов был продемонстрирован главе региона. Планируется, что на экраны картина выйдет в год 75-й годовщины Великой Победы.

Помощь в проведении подготовительных работ киносъемок оказали: правительство Калужской области, благотворительный фонд имени подольских курсантов, некоммерческая ассоциация «Народный проект», а техническую поддержку — музей техники Вадима Задорожного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идея снять кино про подвиг курсантов из подмосковного Подольска родилась после просмотра художественного фильм «28 панфиловцев». На Калужщине также шли тяжелые и кровопролитные бои с немецко-фашистскими оккупантами. 3,5 тыс. подольских курсантов у калужского села Ильинское не пропустили к Москве гитлеровские армады. 17−18-летние мальчишки, которые не успели даже окончить трехмесячные офицерские курсы, намертво встали на пути хорошо вооруженной вражеской армии.

Немцы называли курсантов «красными юнкерами». Только в первый день боёв враг штурмовал позиции курсантов 11 раз, но юные бойцы не только мужественно отбивали атаки, но и сами переходили в атаку. За две недели жесточайших боев курсанты из Подольска уничтожили около 5 тыс. немецких солдат и офицеров и подбили более сотни вражеских танков.