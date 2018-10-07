Манчестер, Великобритания, 7 октября, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Клубное руководство футбольной команды «Манчестер Юнайтед» («МЮ») выразило поддержку главному тренеру команды Жозе Моуринью перед матчем с «Ньюкаслом» в английской премьер-лиге. Об этом сам главный наставник «МЮ» заявил 7 октября журналистам, его слова приводит talkSPORT.

(сс) Paul Талисмн «Манчестер Юнайтед» Красный Фред

По словам Моуринью, все кто читали желтую прессу считали, что его уволят.

«И, если бы я не получил смс от своего руководства не обращать внимания на спекуляции, я бы тоже был в этом убежден», — сказал главный тренер «МЮ» и добавил также, что вокруг слишком много пустых заявлений, а журналисты ими ставят под сомнение профессионализм и честность футболистов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что главный наставник «МЮ» будет уволен в случае проигрыша его команды «Ньюкаслу» в матче АПЛ из-за неудачного старта «МЮ» в нынешнем сезоне. Однако затем появились сообщения опровергающие данную информацию.