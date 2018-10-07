Ташкент, 7 октября, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Церемонией награждения завершился накануне вечером в Ташкенте международный телевизионный фестиваль «ТЭФИ-Содружество», специальные призы вручены российским, украинским, эстонским, киргизским и другим деятелям искусства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Otoirov Ташкент

Наряду с фестивалем, состоялся первый узбекско-российский медиа-форум, который преследовал цель расширить информированность российской общественности о ситуации в Узбекистане, истории, культуре и творческом потенциале этой страны.

В ходе форума прошли мастер-классы представителей ведущих российских телерадиокомпаний в области подготовки информационно-аналитических программ, были обсуждены вопросы сотрудничества между информационными агентствами двух стран в сфере оперативного обмена новостями, сотрудничество в создании и развитии парков ИКТ-технологий и другое.

В частности, в этих целях в Узбекистан приехали такие известные журналисты и представители шоу-бизнеса как Михаил Кожухов, Арина Шарапова, Андрей Малахов, Дмитрий Астрахан, Александр Акопов, Александр Олейников и другие.

Международный телевизионный фестиваль «ТЭФИ-Содружесто», который учрежден в 2011 году, проводится фондом «Академия российского телевидения» среди представителей телевизионного творчества стран СНГ и ближнего зарубежья.

Организаторами фестиваля в Ташкенте выступили Национальная телерадиокомпания Узбекистана, Национальная ассоциация электронных средств массовой информации, с российской — Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, с приходом к руководству страной президента Шавката Мирзиёева, отношения с Россией заметно активизировались во всех сферах двустороннего сотрудничества. Кроме того, в республике начали восстанавливаться ране демонтированные советские памятники, олицетворяющие героическую борьбу советского народа в годы Великой Отечественной воны, а также дружбу между народами, активизировались контакты в области экономики, культурно-гуманитарного сотрудничества, других вопросах.