Берн, 7 октября, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Муж Тины Тёрнер музыкальный продюсер Эрвин Бах стал донором почки для певицы. Об этом певица рассказывает в своей книге-автобиографии, сообщает 6 октября газета Daily Mail, опубликовавшая выдержки из книги.

(сс) Philip Spittle Тина Тёрнер

Тина Тёрнер рассказала, как в 2017 году у неё была диагностирована почечная недостаточность, чтобы ликвидировать которую срочно требовалась операция по пересадке почки. При этом возможность получить донорский орган в Швейцарии, где живёт Тёрнер, была весьма незначительной. Донором органа стал супруг певицы Эрвин Бах.

Решение пожертвовать почку для супруги Эрвин Бах принял самостоятельно. Певица в своей автобиографии подчёркивает, что такой поступок супруга шокировал её и приводит слова супруга о том, что её будущее является их совместным будущим.

Операция была проведена в апреле 2017 года.

«Я всё ещё живу и ближе ко всему миру, чем когда-либо думала. Хорошее вышло из плохого. Радость пришла от боли. И я никогда не была так счастлива, как сегодня», — сообщает Тёрнер.

Книга Тины Тёрнер под названием «My Love Story» выйдет 16 октября этого года.

Напомним, что Тина Тёрнер — певица, танцовщица и актриса, родилась в США, но в 2013 году отказалась от американского гражданства, став гражданином Швейцарии. С супругом, немецким музыкальным продюсером Эрвином Бахом, они живут вместе с 1986 года. В 2013 году пара узаконила свои отношения. Супруг Тёрнер младше самой певицы на 15 лет.