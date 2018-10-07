Красногорск, 7 октября, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Операторы «Системы-112» приняли почти 1,5 тысячи обращений через мобильное приложение, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смартфон

«Система-112» позволяет осуществлять экстренные вызовы по единому номеру телефона «112» на территории Российской Федерации. Операторы системы принимают звонок и передают информацию в нужную оперативную службу. Телефонный звонок является не единственным способом связи с операторами системы.

В Московской области можно отправить сигнал в систему через соответствующее мобильное приложение, которое было запущено в июле 2017 года. С момента запуска мобильного приложения им воспользовались для экстренного вызова почти 1,5 тысячи человек.

В июне 2018 года в приложении появилась кнопка «Я здесь, мне нужна помощь», которая позволяет моментально передать информацию о геолокации и вызвать экстренную службу.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа «Система-112» была принята в постоянную эксплуатацию в Ростовской области.