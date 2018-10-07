Бирмингем, Великобритания, 7 октября, 2018, 12:36 — ИА Регнум. В качестве одного из кандидатов на пост главного тренера футбольной команды «Астон Вилла» руководство клуба рассматривает помощника главного тренера сборной Бельгии по футболу Тьерри Анри. Об этом 7 октября пишет The Sun.

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По данным издания, кроме кандидатуры Анри также рассматривается возможность сделать главным тренером «Астон Виллы» тренера «Ниццы» Патрика Вийера, многолетнего ассистента Жозе Моуринью Руя Фариа и тренера «Брентфорда» Дина Смита.

Однако владельцам клуба хотелось бы остановить свой выбор на кандидате, который также был бы наиболее привлекателен для болельщиков, и поэтому кандидатура Тьерри Анри несколько привлекательнее остальных. Несмотря на отсутствие у Анри опыта работы главным тренером команды, они склоняются к поведению переговоров именно с ним.

Отметим, предыдущий главный наставник «Астон Виллы» Сив Брюс был уволен с этого поста за неудовлетворительные результаты игры команды в новом сезоне, когда «Астон Вилла» в десяти матчах всех турниров выиграла только одну игру.