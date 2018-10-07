Мельбурн, Австралия, 7 октября, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Шрифт Sans Forgetica, способствующий лучшему запоминанию набранного им текста, представили эксперты из Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия), сообщает New Atlas.

(сс) Alexander Andrews Буквы

Команда австралийских исследователей разработала несколько шрифтов, основанных на принципе «желательной трудности». После эксперимента, в котором приняло участие около 400 студентов, был выбран оптимальный шрифт, получивший название Sans Forgetica.

Доктор Дженнек Блиджлевенс из команды разработчиков отметила, что новый шрифт является достаточно трудным для восприятия, что ведет к концентрации внимания на тексте и способствует лучшему запоминанию прочитанного.

Новый шрифт выложен в общий доступ в формате OpenType, также его можно установить в интернет-браузер.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе исследователи из США провели эксперимент, показавший, что дети лучше запоминают новые слова, если в процессе закрепления слова появляются в том же порядке, что и в процессе обучения.