Штутгарт, Германия, 7 октября, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Футбольный клуб немецкой Бундеслиги «Штутгарт» отправил в отставку главного наставника команды Тайфуна Коркута, сообщает 7 октября официальный сайт футбольной команды.

(сс) Eric C. Späte Флаг ФК «Штутгарт»

Такое решение принято руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами игры команды в новом сезоне Бундеслиги, которая по итогам семи прошедших туров занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе только пять очков.

Также, по сообщению официального сайта «Штутгарта», вместе с Коркутом покинут команду и его ассистенты Стивен Чернудоло и Илия Арачич, а исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Андреас Хинкель.

Отметим, во вчерашнем матче седьмого тура Бундеслиги «Штутгарт» проиграл команде «Ганновер-96» со счетом 3:1.