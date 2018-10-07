Иерусалим, 7 октября, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 7 октября, Нетаньяху заявил на заседании израильского кабинета министров.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

По словам Нетаньяху, на возможной предстоящей встрече с Путиным он будет прежде всего обсуждать координацию в области безопасности.

«Некоторое время назад я поговорил с президентом Путиным. Мы договорились встретиться в ближайшее время, чтобы продолжить координацию в области безопасности», — заявил премьер-министр Израиля.

Напомним, российско-израильские отношения обострились после того, как израильские ВВС стали причиной гибели российского самолета-разведчика Ил-20 в воздушном пространстве над Средиземным морем недалеко от побережья Сирии.

Израиль свою вину отрицает, однако каких-то внятных доказательств непричастности израильских ВВС к инциденту нет. При этом высшее политическое руководство Израиля хранит молчание и не делает каких-то значимых заявлений по этому инциденту.