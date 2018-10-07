Москва, 7 октября, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Возможные проблемы с получением американской визы и лишение титула чемпиона UFC в легком весе российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова не окажут никакого влияния на его перспективы в UFC, считает руководитель компании «Мир бокса» и вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский. Такое мнение он выразил 7 октября в своем аккаунте в Twitter.

(сс) BattleBeetle Хабиб Нурмагомедов

«Если Хабиба лишат титула, если будут проблемы с визой, вопросов о том, кто реальный чемпион, не осталось», — написал в своем Twitter Андрей Рябинский и добавил, что вся эта ситуация только повысит «звёздный» статус российского бойца.

Также вице-президент Федерации профессионального бокса России считает, что невыдача Хабибу Нурмагомедову визы на въезд в США тоже никак не отразится на карьере российского бойца, потому что UFC может сделать шоу в любой стране.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул чемпиона в легком весе по версии UFC, однако устроил после боя потасовку за пределами ринга, и теперь его ожидает комиссия по расследованию инцидента, в ходе которой Хабиб Нурмагомедов может быть лишен чемпионского пояса и не получить больше визу на въезд в США.