Кабул, 7 октября, 2018, 11:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Афганистане правительственные силы ликвидировали по меньшей мере 57 боевиков. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает телеканал Tolo News.

Tasnimnews.com Террористы. Афганистан

Войсковые операции проводили национальные силы самообороны и безопасности Афганистана совместно с военно-воздушными силами в страны в 13 провинциях.

Силовикам удалось ликвидировать 57 боевиков, ещё восемь боевиков получили ранения. В ходе спецоперации также было уничтожено оружие боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Афганистане правительственные силы, поддерживаемые США, ведут борьбу против радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое контролирует обширные сельские районы страны. Также в Афганистане усиливается присутствие террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), члены которой бегут с Ближнего Востока, где они потерпели поражение в борьбе с Россией.