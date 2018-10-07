Колорадо-Спрингс, США, 7 октября, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» победил команду клуба «Филадельфия Флайерз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 7 октября «Матч ТВ».

(сс) mark6mauno Вратарь «Колорадо Эвеланш»

Матч проходил в Колорадо. Счет уже на первой минуте открыли хозяева шайбой Колина Уилсона, а на 13-й Джей Ти Камфер увеличил этот разрыв вдвое. Хозяева уже на 8-й минуте ответили на это голом Шона Кутюрье.

В втором периоде борьба продолжилась: на 23-й минуте российский нападающий «Филадельфии» Михаил Воробьев сравнял счет в матче — и это стало первой для него шайбой в играх НХЛ, однако на 28-й минуте игры представитель хозяев Габриэль Ландескуг снова вывел «Колорадо» вперед.

В третьем же периоде гостям нечего было предложить хоккеистам «Колорадо», и на вторую шайбу Колина Уилсона на 57-й минуте и Нэтана Маккиннона на 59-й никакого ответа «Филадельфии» так и не последовало. Итоговый счет встречи 5:2 в пользу хозяев.

Следующим соперником «Колорадо» станет 10 сентября на выезде «Коламбус», а «Филадельфии» в этот же день предстоит домашняя игра с «Сан-Хосе».