Лас-Вегас, США, 7 октября, 2018, 10:52 — ИА Регнум. В сети интернет появились видеозаписи момента массовой драки в зрительном зале в Лас-Вегасе, которая произошла сразу после победы российского бойца Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Напомним, что бой за звание чемпиона UFC в легком весе состоялся в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе. В четвертом раунде Нурмагомедов провел стремительную атаку, которая завершилась удушающим приемом, после чего Макгрегор сдался.

Однако затем что-то произошло, возможно, члены команды Макгрегора начали выкрикивать оскорбления, и в итоге завязалась массовая драка, в которой участвовали как сами бойцы, так и члены их команд и зрители. Дерущихся пыталась разнять полиция.

В итоге Магрегора оттащили в раздевалку полицейские, Нурмагомедову так и не дали пояс чемпиона, а троих членов его команды задержали.

очевидцы в социальных сетях публикуют видеозаписи массовой драки.

https://twitter.com/Memes4lifebrah/status/1048820536166572032

https://twitter.com/MakSimStudio/status/1048810957487706112

https://twitter.com/espn/status/1048803708144742400

https://twitter.com/jedsy2001/status/1048809892772032512