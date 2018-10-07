Сент-Луис, США, 7 октября, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Две шайбы российского нападающего Владимира Тарасенко не смогли спасти его хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» от поражения в овертайме во встрече с «Чикаго Блэкхокс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 7 октября Матч ТВ.

(сс) Robert Trick Johnston Чикаго Блэкхокс

Игра проходила на домашней арене «Сент-Луиса». Хозяевам удалось открыть счет на 15-й минуте после точного броска Колтона Парэйко, затем российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко на 18-й минуте удвоил счет, а на 44-й оформил дубль в ворота «Чикаго». Также на 45-й минуте у хозяев отличился Крис Балер.

Гости отыграли одну шайбу на 19-й минуте голом Джонатана Тэйвза, который в этот вечер записал в свой актив хет-трик, ещё дважды — на 47-й и 63-й минуте, причем последняя шайба стала для «Чикаго» победной и была забита в овертайме. Также шайбами в ворота хозяев у «Чикаго» отметились Патрик Кейн на 22-й минуте и Маркус Крюгер на 31-й. Итоговый счет встречи 5:4.

В следующем мачте «Чикаго» сыграет дома 8 октября с командой клуба «Торонто», а «Сент-Луис» 12 октября примет дома «Калгари».