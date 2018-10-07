Лондон, 7 октября, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность проведения кибератак на объекты электроснабжения в Российской Федерации в случае «агрессии Москвы». Об этом сегодня, 7 октября, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

Марина Захарова ИА REGNUM Биг-Бен. Лондон

Командование вооруженных сил Великобритании крайне обеспокоено тем, что у королевства недостаточный арсенал оружия для противостояния России, исключая ядерные боеголовки.

По этой причине британские власти пришли к решению, что массированная кибератака может стать единственной альтернативой использования вооружения в ответ на «агрессию России».

Издание пишет, что британские власти намерены существенно развивать потенциал в киберсфере для того, чтобы «в случае наступления отключить свет в Кремле».

Напомним, 4 октября Великобритания и Нидерланды обвинила Россию в кибератаках на Всемирное антидопинговое агентство, Организацию по запрещению химического оружия и корпорацию Westinghouse. Каких-то реальных доказательств того, что кибератаки действительно имели место, представлено не было.