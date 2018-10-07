Порт-о-Пренс, 7 октября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. По меньшей мере 11 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего поздним вечером 6 октября на Гаити. Об этом сообщает 7 октября AFR.

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Также поступают сообщения о повреждениях зданий. В пострадавшие районы Гаити направлена группа по ликвидации последствий стихийных бедствий, о чём рассказал представитель правительства Гаити Эдди Джексон Алексис.

Кроме того, премьер-министр Республики Гаити Энекс Жан-Шарль сообщил о создании координационного центра экстренного реагирования, в который вошли несколько ведомств.

Президент Гаити Жовенель Моиз призвал в соцсетях жителей к спокойствию и заявил, что все управления гражданской защиты населения готовы прийти на помощь жителям, пострадавшим при ударе стихии.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,9 балла, которое было зарегистрировано у берегов Гаити. Эпицентр землетрясения находился в 19 километрах от Порт-де-Пе.