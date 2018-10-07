Вашингтон, 7 октября, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Менеджера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов был арестован полицией американского штата Невада после драки, которая произошла в зрительном зале в Лас-Вегасе после того, как Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора.

Ryan Johnson Полиция

Инцидент произошел сразу после боя, в котором Нурмагомедов удушающим приемом победил Макгрегора в четвертом раунде.

Что именно произошло, пока сказать трудно, но сразу после боя завязалась нешуточная массовая драка, в которой участвовали обе команды, в том числе и сами бойцы, а также зрители.

Вскоре подоспела полиция, которая начала разнимать дерущихся. Макгрегора увели в раздевалку полицейские, а Нурмагомедов сперва потребовал от администраторов UFC отдать ему чемпионский пояс, но вынужден был покинуть октагон без него.

Полиция приняла решение задержать менеджера Нурмагомедова и ещё одного члена его команды. Причины, по которым они задержаны, пока не раскрываются.