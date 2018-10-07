Тампа, США, 7 октября, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа Бэй Лайтинг» выиграл дома по буллитам команду клуба «Флорида Пантерз», сообщает 7 октября Sport 24.

Перед ударом

«Тампа» принимала «Флориду» у себя. Гости открыли счет уже на 6-й минуте шайбой Джейкоба Макдональда и хозяевам пришлось делать попытки отыграться до третьего периода матча, когда на 51-й минуте Энтони Серелли поразил ворота «Флориды» точным броском. Овриайм не выявил победителя, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хозяева и после броска российского хоккеиста «Тампы» Никиты Кучерова, победа осталась за ними. Итоговый счет 2:1 в пользу «Тампы».

Отметим, первой звездой прошедшего матча был признан российский голкипер хоккейного клуба «Тампа Бэй Лайтинг» Андрей Василевский, который смог отразить 42 из 43 шайб, брошенных по его воротам.