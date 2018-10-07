Москва, 7 октября, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Президенту Российской Федерации Владимиру Путину сегодня, 7 октября, исполняется 66 лет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер проведет этот день с родными, близкими и друзьями.

kremlin.ru Владимир Путин

Стоит отметить, что Путин никогда не отмечает свой день рождения на государственном уровне. Однако в этот день он довольно много общается по телефону с мировыми лидерами, от которых принимает поздравления. При этом президент пользуется случаем, чтобы обсудить вопросы двусторонней повестки дня и насущные мировые проблемы.

В минувшем году день рождения застал Путина в Сочи. там он проводил оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. В 2016 году у президента в день рождения не было публичных мероприятий.

В 2015 году в свой день рождения Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги, а в 2014 году президент официально взял выходной и улетел встречать день рождения подальше от цивилизации, в сибирскую тайгу.

Несколько раз Путин отмечал день рождения на международных мероприятиях.

В целом, по словам Пескова, чаще всего Путин празднует свой день рождения с родными и близкими. Иногда это происходит и с коллегами по работе.