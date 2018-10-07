Москва, 7 октября, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Солнечная и теплая погода ожидается в Москве 7 октября, сообщает Метеобюро.

Эдвард Мунк. Солнце. 1912

Погоду в этот день в столице России определяет антициклон. Ожидается довольно солнечный день, и ввиду отсутствия ветра солнце значительно прогреет воздух. Температура воздуха до +16 градусов, местами — до +18. Такая температура воздуха — чуть выше климатической нормы.

Отметим, ранее специалисты Гидрометцентра рассказали о повышении температуры воздуха в Москве до +20 градусов к 10−11 октября.