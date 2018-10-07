Топика, США, 7 октября, 2018, 08:32 — ИА Регнум. В Пентагоне работают над созданием военных космических сил, заявил президент США Дональд Трамп на публичном выступлении в штате Канзас, сообщает Fox News.

Цитата из х∕ф «Космическая одиссея 2001 года». Реж. Стэнли Кубрик. 1968. США На орбите

Дональд Трамп заявил, что по его приказу министерство обороны США начало работу над созданием космического отделения вооруженных сил Америки.

Напомним, Дональд Трамп заявлял о планах по созданию вооруженных космических сил США в июле этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков призвал США отказать от вывода вооружений в открытый космос. Ермаков напомнил, что Россия и Китай в 2014 году подготовили проект международного договора о недопустимости размещения вооружений в открытом космосе, однако США заблокировали продвижение документа.