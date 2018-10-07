Москва, 7 октября, 2018, 07:56 — ИА Регнум. В Москве проводится проверка по факту нападения пьяного мужчины на женщину — фельдшера скорой помощи в центре столицы, сообщает 7 октября пресс-служба столичного Следственного управления СК РФ.

Mos03.ru Скорая помощь

Согласно сообщению пресс-службы, начата проверка по факту нанесения в центре Москвы телесных повреждений фельдшеру скорой помощи. Также особо подчеркивается, что работнику оказана необходимая помощь, и в данный момент нет никакой угрозы её жизни и здоровью. По результатам проверки будут приняты необходимые процессуальные решения.

Отметим, 5 сентября сообщалось о том, что в Калининграде было заведено уголовное дело против женщины, которая угрожала топором фельдшеру скорой помощи.