Вашингтон, 7 октября, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Старший политолог американской корпорации RAND Майкл Спиртас считает, что США не готовы к большой войне с Россией и Китаем и Вашингтону нужно как можно быстрее и тщательнее к такой войне готовиться. Этому вопросу посвящена его статья в журнале The Hill.

Steven Hitchcock Армия США

Спиртас констатирует, что за последние два десятилетия американская армия имела боевой опыт в виде противостояния малочисленным повстанческим группировкам и террористическим бандам и совершенно не представляет, что такое вести крупномасштабную войну с высокотехнологичным противником, обладающим ядерным оружием.

По мнению политолога, сама по себе война США с Россией и Китаем представляется ужасным событием, но для Вашингтона было бы ещё хуже проиграть такую войну.

В связи с этим американским военным, и прежде всего министерству обороны, следует тщательно готовиться к возможности такой войны. В частности, Пентагону следует кардинально пересмотреть стратегию строительства американских вооруженных сил, перенаправить инвестиции в новые технологии, разработать новые способы их применения и развернуть американские войска там, где их можно быстро пустить в ход.

В целом Пентагону нужно понимать, что американские вооруженные силы должны быть готовы к соперничеству с крупными державами, а не с повстанческими группировками или бандами террористов.

Другим немаловажным аспектом неготовности США к большой войне является состояние американского общества. Граждане США устали от бесконечных локальных войн и совершенно не осознают, к каким катастрофическим последствиям может привести настоящая большая война с Россией и Китаем или даже с одной из этих стран.

Ведь у России и Китая есть ядерное оружие и есть средства его доставки в континентальные районы США, что может обернуться невероятными потерями и ущербом.

Даже если предполагаемая война с Россией и Китаем обойдется без применения ядерного оружия, что маловероятно, но и обычная конвенциональная война приведет к огромным потерям в живой силе и дорогостоящей технике.

Любая война нарушает работу экономики, однако война с Китаем окажет такое воздействие на торговлю, с которым нынешние споры вокруг новых тарифов не будут идти ни в какое сравнение.

В целом Спиртас указывает, что американская политика хотя и медленно, но разворачивается в правильном направлении — начинается подготовка к большой войне. Американским политикам нужно быть готовыми проявить решимость, так как любые уступки странам-ревизионистам — России и Китаю, которые бросают вызов американской гегемонии в мире, могут дорого обойтись США.

На данный момент положение дел таково, что у США нет никаких гарантий военной победы над Россией и Китаем, так как эти страны создали достаточно эффективные средства борьбы с американскими ВВС и ВМС.

По представлениям американских стратегов, Россия может вторгнуться в Прибалтику, и это приведет к расколу военного блока НАТО, если США не проявят решительность. Китай, в свою очередь, может напасть на Тайвань, и если США не ответят, то могут потерять своих союзников в Азии — Южную Корею и Японию.

Спиртас также признает, что для американских стратегов до сих пор не до конца ясны масштабы угрозы со стороны России и Китая. Но для США было бы губительным бездействие в данной ситуации. Гораздо разумнее подготовиться к масштабному конфликту, чем столкнуться с угрозой поражения, когда станет уже слишком поздно, резюмирует политолог.