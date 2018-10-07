Порт-о-Пренс, 7 октября, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло сегодня, 7 октября, у берегов Гаити. Об этом сообщила Геологическая служба США.

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Подземные толчки были зафиксированы ведомством в 00:11 (03:11 по мск).

По данным Геологической службы США, подземный толчок произошел в 20 км от города Пор-де-Пе на северо-западе страны. Очаг находился на глубине 15,3 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях нет.

Напомним, ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,8 на острове Сицилия в Италии. Эпицентр землетрясения находился на территории коммуны Санта-Мария-ди-Ликодия. В результате землетрясения произошло обрушение карнизов у нескольких зданий. несколько человек получили лёгкие травмы.