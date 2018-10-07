Москва, 7 октября, 2018, 06:02 — ИА Регнум. Нетрезвый мужчина в центре Москвы набросился на женщину-фельдшера и ударил её по лицу. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

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Инцидент произошел 6 октября. Медик пыталась оказать мужчине медицинскую помощь.

Отмечается, что врачу оказали помощь, её жизнь и здоровье вне опасности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских регионах часто происходят нападения на врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев, а также на бригады скорой помощи. Так, в Москве в конце 2017 года неизвестный принялся стрелять из пневматики по карете скорой помощи, однако травм никому не причинил. Медики обратились в полицию.

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