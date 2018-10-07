Вашингтон, 7 октября, 2018, 04:06 — ИА Регнум. Россия перешла все «красные линии», считает бывший госсекретарь США Кондолиза Райс. Политик предложила способы «сдерживания России» в интервью украинскому изданию «Новое Время».

U.S. Department of State Кондолиза Райс

Журналист издания спросил Райс, как долго Москва будет «тестировать границы дозволенного», приведя в пример инцидент в Солсбери, приписываемый России, и якобы агрессию против Украины. Экс-госсекретарь ответила, что границы «уже пройдены».

«Российские власти уже перешли все возможные красные линии и заслуживают адекватного ответа», — подчеркнула Райс.

По её словам, Вашингтон и его союзники в Европе согласовали общие санкции против РФ. Такое воздействие на Москву стоит продолжать.

Еще один фактор «сдерживания» — поддержка украинских вооруженных сил со стороны Запада и США в частности. Райс высказалась за вооружение украинских военных и размещение батальонов НАТО в Польше и Прибалтике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кондолиза Райс заявила, что Украине пора рассчитывать на свои силы, а не только на внешнюю помощь в виде кредитов МВФ. Она также сравнила Украину и Германию после Второй мировой войны, которая была разделена на две части, «но победила».

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