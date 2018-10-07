Дамаск, 7 октября, 2018, 03:15 — ИА Регнум. Вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны «Идлиб» в Сирии начала коалиция «Фронт национального освобождения» (ФНО), объединяющая отряды вооруженной сирийской оппозиции. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Фронт начал выводить тяжелую военную технику из демилитаризованной зоны», — цитирует агентство представителя коалиции Наджи Мустафу.

В зоне «Идлиб» останутся блокпосты коалиции с другими видами вооружений. Выводятся из демилитаризованной зоны пусковые установки и гранатометы.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Сирии незаконные вооруженные формирования контролируют только провинцию Идлиб. С 2017 года там действует северная зона деэскалации, куда могли отправиться боевики, отказавшиеся сложить оружие.

17 сентября на встрече в Сочи главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения правительственных войск и вооруженной оппозиции. Тяжелая боевая техника подлежит отводу из этой зоны. Российские и турецкие военные будут патрулировать местность.

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