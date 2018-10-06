Анкара, 7 октября, 2018, 02:49 — ИА Регнум. Исчезнувший саудовский журналист Джамаль Хашогги мог быть убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Такова версия турецкой полиции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Речь идет о предумышленном убийстве. Тело журналиста позднее было вывезено с территории дипмиссии, уточнил собеседник агентства.

Расследование по делу об исчезновении Хашогги начато прокуратурой Стамбула, передает телеканал NTV. Журналист, известный критикой в адрес официального Эр-Рияда, с 2017 года проживает в США.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционный саудовский журналист, обозреватель американского издания The Washington Post Джамаль Хашогги 2 октября прибыл в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Сопровождавшую его невесту в здание не пустили. Через пять часов женщине сказали, что Хашогги уже покинул здание.