Кишинёв, 7 октября, 2018, 02:11 — ИА Регнум. В многоэтажном жилом доме в Кишинёве прогремел взрыв. Погибли два человека, один из них — ребенок, сообщает 7 октября портал Sputnik.

(сс) thomasstaub Взрыв

«На данный момент известно о двух погибших, среди них — ребенок», — заявила журналистам пресс-секретарь Государственного инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.

Пушкашу опровергла появившиеся в СМИ сообщения о восьми погибших. Она уточнила, что еще шесть человек пострадали, один из них — спасатель. Все они госпитализированы.

Взрыв произошел на Московском проспекте вечером 6 октября. По одной из версий, в квартире на 16-м этаже взорвался бытовой газ. Пострадали квартиры на нескольких этажах, из подъезда эвакуировали жильцов.