Киншаса, 7 октября, 2018, 01:48 — ИА Регнум. Бензовоз, столкнувшись с другим автомобилем, взорвался на западе Демократической Республики Конго. Погибли 60 человек, сообщает агентство France-Presse.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Демократическая Республика Конго

Авария произошла 6 октября в 120 км от Киншасы, в селении Мбуба. Огонь перекинулся на жилые дома.

По словам очевидцев, на месте происшествия обнаружены 53 тела погибших. Еще семь человек скончались от ожогов в больнице соседнего населенного пункта. Пострадали еще около ста человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Конго перевернулась большая лодка, на борту которой находилось не менее 60 человек. По меньшей мере 27 пассажиров погибли, еще 30 человек были спасены, судьба еще нескольких человек неизвестна.

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