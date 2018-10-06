Джакарта, 7 октября, 2018, 01:36 — ИА Регнум. Более 150 тыс. человек могут оставаться под завалами на острове Сулавеси, пострадавшем от землетрясений и цунами. Такие данные приводит МИД Индонезии, передает агентство Bernama.

Tasnimnews.com После бедствия. Индонезия

Считается, что свыше 150 тыс. человек могут быть погребены заживо в разных частях Палу, сообщил глава пресс-службы дипломатического ведомства Ахмад Рамадан. По оценкам властей, около 65 тыс. домов повреждены или разрушены ударами стихии.

В Индонезии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до 11 октября.

Читайте также: Число жертв землетрясения в Индонезии приблизилось к 1,6 тыс. человек

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1, за которым последовали толчок магнитудой 7,4 и серия афтершоков. Позже на остров обрушилось цунами.

Более всего пострадал город Палу. По данным на 5 октября, погиб 1571 человек, судьба еще 113 неизвестна. Более 2,5 тыс. человек пострадали, свыше 70 тыс. человек вынужденно покинули свои дома.