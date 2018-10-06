Пенза, 7 октября, 2018, 01:22 — ИА Регнум. Житель Пензы 1969 года рождения обвиняется в изнасиловании десяти детей в возрасте 10 и 11 лет. О расследовании уголовного дела сообщает пресс-служба управления СКР по Пензенской области.

Цитата из х∕ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия Педофил высматривает жертву

Предварительным следствием установлено, что девять детей подверглись надругательству в ночь с 13 на 14 августа 2018 года в одном из детских оздоровительных лагерей. Насильник работал в лагере воспитателем. Ранее потерпевшие занимались плаванием в одной из детских спортивных школ, а подозреваемый проводил с ними тренировки.

Мужчина совершил действия сексуального характера, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В 2017 году он надругался над ребенком 2007 года рождения.

Уголовное дело возбуждено в соответствии с пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ, «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Владимирской области бывшего тренера-преподавателя одной из муниципальный спортивных школ осудили за сексуальное домогательство по отношению к 12-летней воспитаннице.

Читайте также: Владимирский тренер осужден за домогательства к 12-летней ученице